Giada D’Antonio debutta alle Olimpiadi invernali e si ferma dopo pochi secondi. La 16enne campana parte settima nello slalom della combinata a squadre, ma già nel cuore del secondo intermedio esce di scena. La sua gara dura appena 15 secondi, poco prima che la compagna Nadia Delago, in discesa libera, chiuda con il 20esimo tempo. La sorpresa è stata breve, e ora si attende di sapere come reagirà la giovane atleta.

L’esordio di Giada D’Antonio alle Olimpiadi Invernali è durato una quindicesima di secondi: la 16enne campana è partita per settima nello slalom della combinata a squadre, dopo che la sua compagna Nadia Delago aveva fatto registrare il ventesimo tempo nella discesa libera della mattina, ed è purtroppo uscita nel cuore del secondo intermedio. La napoletana aveva superato con un buon piglio le prime porte ed era motivata a ben figurare, ma su una doppia ha commesso un errore letale. L’azzurra ha inforcato perdendo uno sci, quando davanti a sé c’erano ancora circa trenta secondi di gare sulla pista Olympia delle Tofana di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Com’è andato il debutto di Giada D’Antonio alle Olimpiadi? L’atteso esordio in combinata

Approfondimenti su Giada DAntonio

L’esordio di Giada D’Antonio in Coppa del Mondo si è svolto su una pista difficile a Semmering, che ha reso la gara complessa.

#Giada-D'Antonio || Giada D'Antonio debutta alle Olimpiadi e già fa parlare di sé.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giada DAntonio

Argomenti discussi: Inter: Cancelo, Perisic, Frattesi, Diaby. Com’è andato il mercato. VIDEO; Kamate tra assist e gialli... furbi, Cocchi ordinato: Inter, com'è andato il debutto dei due baby; Acquisti e cessioni: Toro, com'è andato il mercato di gennaio? Ecco tutti i movimenti di Cairo e Petrachi; Serie C girone B. Ecco com'è andato il sabato agonistico.

Com'è andato l'esordio di Ngonge all'Espanyol: debutto con assist, preso dal Napoli dopo il flop al TorinoArrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Napoli, è stato subito protagonista Tra i giocatori che nell'ultima sessione di mercato hanno salutato l'Italia e la Serie A c'è anche Cyril ... calciomercato.com

Com'è andato l'esordio di Douglas Costa con il Chievo: derby perso 4-1 contro il Caldiero Terme, rigore lasciato a CostantinoPrima partita per l'esterno brasiliano in Serie D. msn.com

Se ne è andato, all’età di 92 anni, il maestro Luigi Andrea Gigante, finissimo musicista e già direttore del conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste - facebook.com facebook