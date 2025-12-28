Com'è andato l'esordio di Giada D'Antonio in Coppa del Mondo sulla pista disastrosa di Semmering

L’esordio di Giada D’Antonio in Coppa del Mondo si è svolto su una pista difficile a Semmering, che ha reso la gara complessa. Nonostante le difficoltà, la sciatrice ha dimostrato determinazione, arrivando vicina alla qualificazione per la seconda manche. Un inizio che evidenzia il suo potenziale e la volontà di migliorare nelle prossime competizioni.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.