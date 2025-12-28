Com'è andato l'esordio di Giada D'Antonio in Coppa del Mondo sulla pista disastrosa di Semmering
L’esordio di Giada D’Antonio in Coppa del Mondo si è svolto su una pista difficile a Semmering, che ha reso la gara complessa. Nonostante le difficoltà, la sciatrice ha dimostrato determinazione, arrivando vicina alla qualificazione per la seconda manche. Un inizio che evidenzia il suo potenziale e la volontà di migliorare nelle prossime competizioni.
La prima gara di Giada D'Antonio in Coppa del Mondo è stata condizionata da una pista improponibile che non ha messo in ombra il suo talento: era a un passo dalla qualificazione per la seconda manche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
