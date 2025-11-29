Vela Italia fuori dal podio agli Europei iQFoil Maggetti beffata in finale Falcioni fa sognare
Epilogo amaro per l’Italia ai Campionati Europei Open 2025 di iQFoil, ultimo grande appuntamento stagionale della vela olimpica che si è disputato nelle acque siciliane di Sferracavallo (Palermo). I cinque azzurri ammessi alle Medal Series tra settore femminile e maschile sono rimasti purtroppo fuori dal podio continentale, ma la prestazione complessiva della flotta italiana resta convincente soprattutto in prospettiva. Peccato soprattutto per Marta Maggetti, protagonista di un’ottima settimana e terza al termine dell’Opening Series, che ha visto sfumare una possibile medaglia all’ultimo atto della fase finale dopo aver superato brillantemente il turno in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it
