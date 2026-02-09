Sci alpino combinata a squadre maschile | Italia fuori dal podio pesa la delusione nello slalom

L’Italia si ferma a un passo dal podio nella combinata a squadre maschile di sci alpino. Franzoni e Vinatzer fanno una buona discesa, ma nello slalom non riescono a recuperare il ritardo e finiscono settimi. La delusione è palpabile, soprattutto perché il sogno di una medaglia si è spento negli ultimi metri.

L’Italia sfiora il sogno medaglia nella combinata a squadre maschile, ma resta fuori dal podio: Franzoni-Vinatzer settimi dopo una discesa eccellente e uno slalom che spegne le speranze azzurre. La combinata a squadre maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 lascia all’Italia più di un rimpianto. Gli azzurri chiudono senza medaglie una gara che, dopo la prova veloce, sembrava poter regalare uno scenario ben diverso. Il miglior risultato italiano è il quinto posto della coppia Dominik Paris Tommaso Sala, mentre Giovanni Franzoni Alex Vinatzer chiudono settimi, dopo essere stati a lungo in corsa per il podio.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Sci Alpino Squadre LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: si avvicina il momento dello slalom. Niente da perdere per l’Italia La combinata maschile alle Olimpiadi entra nel vivo. LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: iniziato uno slalom imprevedibile Questa mattina alle Olimpiadi è iniziato lo slalom della combinata maschile. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sci Alpino Squadre Argomenti discussi: Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di oggi, lunedì 9 febbraio; A che ora partono Vinatzer e Sala nello slalom della combinata a squadre?; Cos’è la combinata a squadre di sci alpino? Come funziona la neonata gara che assegna medaglie alle Olimpiadi; Le scelte delle nazioni top per la combinata a squadre: Franzoni con Vinatzer, Casse-Saccardi e... LIVE Sci Alpino combinata a squadre maschile: von Allmen/Nef oro. Male Vinatzer, azzurri settimiDopo il primo posto di Franzoni nella discesa, Vinatzer non riesce a fare la differenza. Primi gli austriaci, argento a pari merito per Kriechmayr/Feller e Odermatt/Meillard ... gazzetta.it LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Svizzera, 5° Sala, delude VinatzerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46 Da dimenticare la prova di Yule: 12° a 1.95, 18° tempo di manche. Resta solo Alex Vinatzer (-0.42). oasport.it Giornata intensa a #MilanoCortina2026 Sci alpino, freestyle, pattinaggio di velocità e figura, salto con gli sci, curling, hockey e slittino: gli azzurri sono impegnati su tutti i fronti, tra finali, semifinali e prove decisive. facebook Giornata intensa a #MilanoCortina2026 Sci alpino, freestyle, pattinaggio di velocità e figura, salto con gli sci, curling, hockey e slittino: gli azzurri sono impegnati su tutti i fronti, tra finali, semifinali e prove decisive. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.