Slopestyle combinata a squadre 1000 metri donne Big Air e salto | il programma di oggi

Questa mattina a Milano Cortina sono cominciate le gare di oggi. Alle 12.30 si svolge la finale dello Slopestyle femminile, l’ultima gara della giornata, che assegnerà una delle cinque medaglie d’oro in palio. Il programma comprende anche combinata a squadre, 1000 metri donne, Big Air e salto, con le competizioni che si protraggono fino a sera, alle 19. La corsa alle medaglie è iniziata e i protagonisti sono già in pista, pronti a dare il massimo.

Sono cinque le medaglie d'oro assegnate oggi. Per le 14.20 sarà conclusa la finale dello slopestyle femminile di sci freestyle. Gli uomini dello sci alpino affonteranno prima la discesa alle 10.30 e poi lo slalom alle 14 per il titolo olimpico nella combinata a squadre. E poi i 1000 metri di pattinaggio di velocità femminile, il salto con gli sci dal piccolo trampolino e la finale del Big Air femminile, che chiuderà la serata insieme ai match di qualificazione di hockey ghiaccio femminile. Questo il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 10. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Slopestyle, combinata a squadre, 1000 metri donne, Big Air e salto: il programma di oggi Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi: Fratelli Tabanelli, slopestyle deludente per Miro, Flora punta al big air per il riscatto. Questa mattina i fratelli Tabanelli hanno portato a casa risultati deludenti nello slopestyle. Flora Tabanelli non farà lo slopestyle: all-in sul big air alle Olimpiadi? Domani le qualificazioni femminili di slopestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026 vedranno un’assenza importante. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di domani, lunedì 9 febbraio; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario; Milano Cortina 2026, cosa sapere sulle 16 discipline delle Olimpiadi Invernali; Slopestyle, combinata a squadre, 1000 metri donne, Big Air e salto: il programma di oggi. Slopestyle, combinata a squadre, 1000 metri donne, Big Air e salto: il programma di oggiCinque le medaglie d'oro assegnate oggi a Milano Cortina. Alle 12.30 la finale dello Slopestyle femminile, ultimo podio alle 19.30 allo snowboard con la finale del Big Air femminile ... gazzetta.it Olimpiadi, tutti gli italiani in gara oggi, lunedì 9 febbraio. Grande attesa per la combinata a squadreAltra grande giornata azzurra alle Olimpiadi, tra combinata alpina, curling, slittino femminile, pattinaggio di velocità e pattinaggio di figura. Mosaner e Constantini a caccia di medaglia, così come ... sport.quotidiano.net BIG AIR SNOWBOARD UOMINI – FINALE Olimpiadi Milano Cortina 2026 Kira Kimura Ryoma Kimata Su Yiming Finale di altissimo livello al Livigno Snow Park, con trick enormi e pressione olimpica alle stelle. Grande prestazione an facebook Milano Cortina 2026: il cinese Su Yiming è medaglia di bronzo nello snowboard Big Air (1) dlvr.it/TQqzWD x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.