Comando regionale Stati Uniti ceduto all' Europa | sarà a Napoli
Gli Stati Uniti hanno deciso di cedere due comandi regionali della Nato ai paesi europei. La mossa arriva dopo le pressioni di Donald Trump, che ha chiesto agli alleati di prendersi più responsabilità sulla difesa. Il trasferimento si svolgerà a Napoli, dove sarà ufficialmente consegnato il comando.
Gli Stati Uniti cederanno due comandi regionali di primo piano della Nato ai paesi europei, in linea con le richieste di Donald Trump agli alleati perché si assumano maggiori responsabilità nella difesa. Lo hanno rivelato due diplomatici dell'Alleanza, secondo cui Washington trasferirà la.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su Stati Uniti Europa
'Cosa resta dell’Europa', al Libraccio si parla del sogno infranto degli Stati Uniti d’Europa
“Il Board of Peace è uno strumento di comando degli Stati Uniti: per questo è incompatibile con la nostra Costituzione”
Il Board of Peace, voluto dall’amministrazione Trump, crea tensioni anche in Italia.
Ultime notizie su Stati Uniti Europa
Argomenti discussi: Nato, fonti: Usa cederanno leadership del comando di Napoli all'Italia; Dossier – La crisi tra Usa e Iran - Unimondo; Iran, venerdì incontro Teheran-Washington in Turchia. Nessun ultimatum da Trump sul nucleare; Negoziati Usa-Iran proseguono con pressioni e minacce da parte di Washington.
Nato, fonti: Usa cederanno leadership del comando di Napoli all'ItaliaLa rivelazione di due diplomatici dell'Alleanza: gli Stati Uniti cederanno il comando regionale di Norfolk alla Gran Bretagna ... adnkronos.com
Iran, Araghchi avverte gli Stati Uniti: La loro forza militare nella regione non ci spaventaIl ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha detto, in un discorso sugli Stati ... msn.com
Mentre gran parte dell'Europa e degli Stati Uniti affrontava un gelo intenso, l'emisfero sud era alle prese con caldo estremo, incendi e inondazioni. facebook
CI GIOCHIAMO IL BRONZO Constantini e Mosaner si arrendono agli Stati Uniti in semifinale… MA NON È FINITA QUI! Domani alle 14.05 c’è il terzo gradino del podio olimpico contro la Gran Bretagna! Forza Amos e Stefyyyyyyyyyyyyyy #ItaliaTeam x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.