Comando regionale Stati Uniti ceduto all' Europa | sarà a Napoli

Gli Stati Uniti hanno deciso di cedere due comandi regionali della Nato ai paesi europei. La mossa arriva dopo le pressioni di Donald Trump, che ha chiesto agli alleati di prendersi più responsabilità sulla difesa. Il trasferimento si svolgerà a Napoli, dove sarà ufficialmente consegnato il comando.

