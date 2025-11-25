' Cosa resta dell’Europa' al Libraccio si parla del sogno infranto degli Stati Uniti d’Europa

Giovedì 27 alle 17.30 presso la storica sala dell’Oratorio San Crispino al secondo piano della libreria Libraccio è in programma la presentazione del volume 'Cosa resta dell’Europa' scritto da Pierluigi Franco. Dialogano con l’autore Rossella Zadro e Paolo Frignani, coordina l’incontro Guglielmo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

