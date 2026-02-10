Coltelli e petardi a bordo degli autobus Autolinee Toscane non ci sta | Sicurezza a rischio

Autolinee Toscane denuncia episodi di violenza e inciviltà sui suoi autobus all’isola d’Elba. Nei giorni scorsi, sui mezzi della linea 117 tra Portoferai e Capoliveri, sono stati segnalati episodi di tensione, con persone che hanno inscenato risse con coltelli e petardi. La società spiega di aver già avvisato le autorità, preoccupata per la sicurezza di passeggeri e dipendenti. Ora si aspetta una risposta concreta per fermare questi comportamenti rischiosi.

Autolinee Toscane ha denunciato alle autorità competenti una serie di episodi di violenza e comportamenti incivili a bordo dei propri autobus, in particolare sulla linea 117 che collega Portoferraio a Capoliveri all’isola d’Elba. I fatti, avvenuti lo scorso fine settimana, includono minacce con coltello e l’esplosione di un petardo, mettendo a rischio la sicurezza di passeggeri e autisti. L’azienda ha incaricato i propri legali di valutare azioni legali contro i responsabili. La denuncia di Autolinee Toscane arriva dopo un fine settimana particolarmente critico per la sicurezza a bordo dei mezzi pubblici dell’isola d’Elba.🔗 Leggi su Ameve.eu

Gli autobus sulla linea 117 all’isola d’Elba sono diventati un problema.

A Portoferraio, sull’Isola d’Elba, Autolinee Toscane denuncia comportamenti sempre più incivili sui mezzi pubblici.

