Gli autobus sulla linea 117 all’isola d’Elba sono diventati un problema. Autolinee Toscane denuncia che la sicurezza è a rischio. Molti passeggeri hanno segnalato che a bordo si trovano coltelli e petardi, creando situazioni pericolose. La compagnia non nasconde la preoccupazione e chiede interventi immediati per proteggere chi viaggia. La linea collega Portoferraio a Capoliveri, passando da diverse tappe come Porto Azzurro, Rio Elba, Rio Marina e Cavo. Le autorità stanno valutando come intervenire per

Gli ultimi episodi sono avvenuti all'isola d'Elba, lungo la linea 117 che collega Portoferraio a Capoliveri. L'azienda ha dato mandato ai propri legali di procedere Sicurezza a rischio sulla linea 117 di Autolinee Toscane che opera all'isola d'Elba e collega Portoferraio a Capoliveri passando da Porto Azzurro, Rio Elba, Rio Marina e Cavo. L'azienda infatti, a seguito di alcuni episodi avvenuti lo scorso fine settimana, ha fatto sapere di aver denunciato i fatti e dato incarico al proprio ufficio legale di valutare possibili azioni sia di natura penale che civile nei confronti delle persone che nei giorni scorsi “hanno tenuto comportamenti illegali, incivili e in violazione della carta dei servizi mettendo a rischio la sicurezza degli altri clienti e degli autisti”.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su Autolinee Toscane

A Portoferraio, sull’Isola d’Elba, Autolinee Toscane denuncia comportamenti sempre più incivili sui mezzi pubblici.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Autolinee Toscane

Argomenti discussi: Coltelli e petardi a bordo degli autobus, Autolinee Toscane non ci sta: Sicurezza a rischio, denunciamo; Danza del coltello sui social davanti al Colosseo, denunciato 22enne; Piazze vietate ai violenti e niente coltelli ai minori: il pacchetto sicurezza approvato dal Cdm; Scudo penale, fermi, stop coltelli: ecco la stretta con i nuovi reati.

Scontri tra tifosi Lazio e ultras Napoli in autostrada: bloccati 80 supporter biancocelesti con coltelli e petardiDi ritorno dalla trasferta di Lecce, ottanta tifosi della Lazio sono stati intercettati all'alba dalla Polizia di Stato all'altezza del casello di Monte Porzio Catone. Sul posto, sono stati ... corrieredellosport.it

Scontri in A1 tra ultras del Napoli e della Lazio: 80 tifosi bloccati al casello. Sequestrate mazze e coltelliOttanta tifosi laziali sono stati intercettati all'alba dalla polizia al casello di Monte Porzio Catone, dopo gli Scontri avvenuti sull'A1 con ultras del Napoli ... affaritaliani.it

Dal 20 gennaio al 15 marzo, per tutta la durata dei Giochi, Autolinee Toscane garantirà il servizio di trasporto con 29 autisti specializzati e 7 mezzi, operando in alcuni dei territori simbolo delle competizioni invernali facebook