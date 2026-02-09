Elba la denuncia di Autolinee Toscane | Troppi incivili a bordo Dal passeggero col coltello a chi fa esplodere petardi

A Portoferraio, sull’Isola d’Elba, Autolinee Toscane denuncia comportamenti sempre più incivili sui mezzi pubblici. Un passeggero si è messo a minacciare con un coltello chi stava facendo esplodere petardi, spaventando gli altri a bordo. La situazione è diventata insostenibile, con episodi che mettono a rischio la sicurezza di chi viaggia quotidianamente. La compagnia chiede interventi più decisi per fermare questi comportamenti, che ormai sembrano diffondersi tra alcuni passeggeri.

Portoferraio (Isola d'Elba-Livorno), 9 febbraio 2026 – Dal passeggero che tira fuori un coltello e minaccia di tagliare i sedili a quelli che, per ripicca, fanno esplodere petardi a bordo. Sono sempre di più, purtroppo, i comportamenti pericolosi che si verificano sui mezzi pubblici. Per questo motivo, Autolinee Toscane ha dato mandato al proprio ufficio legale di valutare possibili azioni, sia penali sia civili, nei confronti delle persone che nei giorni scorsi si sono rese protagoniste di episodi disdicevoli a bordo della linea 117 che collega Portoferraio, Porto Azzurro, Rio Elba, Rio Marina, Cavo e Capoliveri.

