Colpa dei sensi la serie tv cambia programmazione e torna su Canale 5 | dove eravamo rimasti?

Tutto pronto per la seconda puntata di Colpa dei sensi, la serie tv diretta da Simona e Ricky Tognazzi con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Scopriamo quando va in onda su Canale 5 e le anticipazioni della prossima puntata! Colpa dei sensi, quando va in onda la seconda puntata?. Stasera, martedì 10 febbraio 2026, dalle ore 21.21 appuntamento con la seconda puntata di “ Colpa dei sensi “, la miniserie coproduzione RTI- Compagnia Leone Cinematografica, nata da un’idea di Simona Izzo che con Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, ne firma anche il soggetto. La serie tv con Gabriel Garko e Anna Safroncik, composita da sei episodi suddivisi in 3 puntate, torna su Canale 5. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Colpa dei sensi è la nuova serie tv in arrivo su Canale 5, con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

