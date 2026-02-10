Colpa dei sensi la miniserie con Garko e Safroncik su Canale 5 | anticipazioni del 10 febbraio

La serie “Colpa dei sensi” su Canale 5 si sta facendo notare per la crescente intesa tra Davide e Laura, interpretati rispettivamente da Garko e Safroncik. I due personaggi mostrano un feeling sempre più evidente, e alcuni fan si sono già messi a seguire i loro spostamenti per scoprire cosa succederà. La storia si anima, e il pubblico comincia a chiedersi se ci saranno sviluppi sorprendenti.

Dopo il buon debutto della prima puntata, seguita il 30 gennaio da 2.755.000 spettatori pari al 18,7% di share, prosegue su Canale 5 stasera, martedì 10 febbraio, la miniserie Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik, nata da un'idea di Simona Izzo. Tra tensioni, vecchi rancori e nuovi sospetti, anche la puntata di stasera si preannuncia ricca di colpi di scena, col colonnello D'Amico sempre più convinto di essere vicino a scoprire l'identità dell'amante di sua madre, la cantante lirica Adele, uccisa anni prima dal marito. Nel frattempo, però, la vicinanza con Laura farà insospettire il marito Enrico.

