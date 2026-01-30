Questa sera su Canale 5 parte la nuova miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik. La storia ruota attorno a Laura ed Enrico, un matrimonio che sembra stabile, ma viene messo in crisi dal ritorno di Davide, l’ex fidanzato di Laura e amico di Enrico. Il passato riemerge e mette a dura prova i sentimenti e la stabilità della coppia.

Debutta su Canale 5 stasera, venerdì 30 gennaio 2026, la miniserie che segna il ritorno in tv della coppia composta da Gabriel Garko e Anna Safroncik. I due sono i protagonisti di Colpa dei sensi, nata da un’idea di Simona Izzo che, insieme Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, ne ha firmato il soggetto. La miniserie, una coproduzione RTI- Compagnia Leone Cinematografica ambientata ad Ancona e nella sua provincia, è composta da sei episodi che saranno trasmessi nel corso di tre prime serate a partire da oggi. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Colpa dei sensi e cosa succederà nella prima puntata, in onda stasera alle 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Colpa dei sensi, al via su Canale 5 la miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Approfondimenti su Laura Enrico

Venerdì sera su Canale 5 arriva “Colpa dei sensi”, la nuova serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Laura Enrico

Argomenti discussi: Colpa dei sensi, il cast della serie con Gabriel Garko; Gabriel Garko protagonista in Colpa dei sensi: torna la coppia di successo con Anna Safroncik; Colpa dei sensi: Garko e Safroncik ci raccontano che l’amore è sempre destinato a ritrovarsi; Colpa dei sensi con Gabriel Garko: anticipazioni, trama e puntate.

Colpa dei sensi, la trama e il cast della nuova fiction con Gabriel Garko e Anna SafroncikIn onda a partire da venerdì 30 gennaio, la nuova serie diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo ... tgcom24.mediaset.it

‘Colpa dei sensi’, la serie Tv con Gabriel Garko: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisceGabriel Garko ci porta in una storia d'amore che non ha mai smesso di bruciare e un mistero che intreccia vendetta e desiderio. Ecco cosa sappiamo sulla nuova fiction di Canale 5. libero.it

Gabriel Garko è originario di Torino ma ha deciso di vivere in provincia di Roma, a Zagarolo. La sua villa è immersa nel verde, ha enormi giardini e all’interno una palestra privata e una sala cinema. Scopriamone i curiosi dettagli - facebook.com facebook

Gabriel Garko torna in TV con la fiction “Colpa dei sensi”, in cui interpreta Davide, un uomo che deve confrontarsi con un passato intricato. Nell'intervista con Tuttoscuola, ha rivelato di nutrire un sogno speciale: una scuola che insegni il rispetto: tuttoscuola.c x.com