colpa dei sensi al via su canale 5 la miniserie con gabriel garko e anna safroncik

Da gazzetta.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera su Canale 5 parte la nuova miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik. La storia ruota attorno a Laura ed Enrico, un matrimonio che sembra stabile, ma viene messo in crisi dal ritorno di Davide, l’ex fidanzato di Laura e amico di Enrico. Il passato riemerge e mette a dura prova i sentimenti e la stabilità della coppia.

Debutta su Canale 5 stasera, venerdì 30 gennaio 2026, la miniserie che segna il ritorno in tv della coppia composta da Gabriel Garko e Anna Safroncik. I due sono i protagonisti di Colpa dei sensi, nata da un’idea di Simona Izzo che, insieme Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, ne ha firmato il soggetto. La miniserie, una coproduzione RTI- Compagnia Leone Cinematografica ambientata ad Ancona e nella sua provincia, è composta da sei episodi che saranno trasmessi nel corso di tre prime serate a partire da oggi. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Colpa dei sensi e cosa succederà nella prima puntata, in onda stasera alle 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

