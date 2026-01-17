Un dipendente delle Poste ha evitato una truffa durante una ricarica da 5.000 euro. Mentre i clienti attendevano, una donna, apparentemente tranquilla, seguiva le istruzioni di un interlocutore al telefono, nascosto nella borsa. La sua attenzione e professionalità hanno permesso di riconoscere il tentativo di frode, contribuendo a prevenire una perdita ingente.

Nessuno, tra i clienti in coda alle Poste, si è accorto che quella donna, apparentemente spensierata, in realtà stava eseguendo le indicazioni che un truffatore le stava dando con il telefono in viva voce nella borsa. Ad accorgersi invece che qualcosa non andava è stata la dipendente a cui la donna ha chiesto di effettuare una ricarica da ben 5mila euro sulla carta Postepay. È bastato rivolgerle alcune domande per farla "crollare", evitando così un raggiro di cui purtroppo era già stata vittima poco prima in una tabaccheria. L’episodio, poi denunciato ai Carabinieri della stazione di Pietrasanta, risale ad alcune settimane fa ma è stato reso noto soltanto ora e ripropone per l’ennesima volta il rischio a cui si può andare incontro rispondendo a telefonate o messaggi in apparenza credibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vuole fare una ricarica da 5mila euro. Dipendente delle Poste sventa la truffa

