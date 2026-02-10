Collana altro che Sport per tutti | proteste per il caro prezzi della piscina

La piscina dello Stadio Collana si rivela un servizio per pochi. Le proteste aumentano tra chi vorrebbe nuotare senza spendere una fortuna. La struttura, che dovrebbe essere un punto di riferimento per tutti, applica tariffe da struttura privata, lasciando molti utenti fuori. La situazione ha scatenato malumore tra cittadini e appassionati di sport acquatici.

“Altro che sport per tutti: la piscina dello Stadio Collana è una piscina per pochi, con costi da struttura privata. Ma è stata ristrutturata con milioni di euro di soldi pubblici. Questa è una presa in giro ai danni dei cittadini napoletani”. Non ci sta Emanuele Papa, presidente della.🔗 Leggi su Napolitoday.it

