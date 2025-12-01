Caro voli e treni per le festività natalizie Assoutenti | Prezzi che schizzano alle stelle
Anche quest’anno le festività di Natale saranno caratterizzate dal fenomeno del caro-aerei, con i prezzi dei voli che schizzano alle stelle nei giorni a ridosso delle festività. E non andrà meglio per chi si sposterà in treno o in auto, considerato che anche i biglietti ferroviari hanno raggiunto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
