Allarme Coldiretti | la lobby delle navi mette in serio pericolo il Made in Italy

Il Made in Italy del settore agroalimentare è a rischio. Lo ha fatto sapere Coldiretti la quale, preoccupata per la lobby delle navi, ha denunciato una situazione insostenibile in una lettera ai ministri degli Affari esteri Antonio Tajani e dei Trasporti Matteo Salvini: “Nonostante la situazione sul Canale di Suez si sia normalizzata, esiste una lobby del trasporto che continua a far viaggiare le merci circumnavigando l’Africa, guadagnando sui maggiori costi dei container, un vero e proprio dazio occulto che ha effetti dirompenti sui bilanci delle imprese e sulla qualità dei prodotti deperibili”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Allarme Coldiretti: la lobby delle navi mette in serio pericolo il Made in Italy

