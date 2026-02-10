Cocaina a fiumi e criptofonini antintercettazioni | organizzazione criminale smantellata dalla Finanza

Questa mattina a Perugia, i finanzieri hanno smantellato un’organizzazione criminale coinvolta nel traffico di cocaina. Hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone, ritenute responsabili di gestire un traffico di droga e di usare “criptofonini” per evitare le intercettazioni. L’operazione arriva dopo indagini dure e lunghe, che hanno portato alla scoperta di un sistema ben organizzato.

I finanzieri del Comando Provinciale di Perugia hanno eseguito stamane un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura, nei confronti di sette persone ritenute gravemente indiziate di far parte di un’associazione dedita.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Perugia Finanza Cocaina, criptofonini e auto clonate, smantellata maxi organizzazione: nei guai anche un napoletano Una vasta operazione della guardia di finanza di Perugia ha smantellato una maxi organizzazione criminale coinvolta in traffico di cocaina, criptofondi e auto clonate. Cocaina, criptofonini, auto clonate e 'canali' internazionali: smantellata banda di trafficanti Una vasta operazione ha portato allo smantellamento di una banda di trafficanti di cocaina, organizzata in modo piramidale e coinvolta anche in criptofonini, auto clonate e canali internazionali. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Perugia Finanza Argomenti discussi: Droga, fiumi di crack e cocaina: 7 arresti; Fiumi di droga dal Napoletano alla Sila, 7 indagati; Smantellata rete criminale in Spagna: 51 arresti per traffico di cocaina dal Portogallo; Schiaffi, calci e lancio di oggetti, polizia aggredita durante blitz anti droga e armi. Droga, fiumi di crack e cocaina: 7 arrestiPALERMO Arrestate dalla polizia di Stato, in più circostanze, sette persone per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, crack, hashish e marijuana. In particolare. I Falchi della Squadra mobile, a B ... corrieredellacalabria.it Fiumi di cocaina dall’Olanda all’Italia: 8 in manette Due fratelli presi a Reggio, erano i corrieri della bandaNegli anni avrebbe importato dall’Olanda 300 kg di cocaina una banda di narcotrafficanti fermata dalla polizia di Bologna che, coordinata dalla Dda di Firenze, ha arrestato nel complesso otto persone ... ilrestodelcarlino.it Leggi qui https://www.zmedia.it/operazione-reventino-in-lockdown-cocaina-ed-eroina-a-fiumi-oltre-250-episodi-di-spaccio-tra-calabria-e-campania/ Cocaina, eroina e marijuana al centro di una vasta indagine sullo spaccio di sostanze stupefacenti che ha - facebook.com facebook Spagna, smantellata rete che usava fiumi per trafficare cocaina x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.