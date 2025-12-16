Cocaina criptofonini e auto clonate smantellata maxi organizzazione | nei guai anche un napoletano

Una vasta operazione della guardia di finanza di Perugia ha smantellato una maxi organizzazione criminale coinvolta in traffico di cocaina, criptofondi e auto clonate. Sono state eseguite misure cautelari nei confronti di quattro persone, tra cui cittadini albanesi residenti in provincia di Perugia e Lecco, e un italiano di Napoli, evidenziando l’estesa rete criminale smantellata.

La guardia di finanza di Perugia ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari a carico di tre cittadini di origine albanese residenti in provincia di Perugia e Lecco e di un cittadino italiano residente nella provincia di Napoli. I quattro - destinati dell'obbligo di presentazione quotidiana alla. Napolitoday.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Perugia, criptofonini e auto “clonate” in un presunto traffico di cocaina - Misure cautelari per quattro persone, in manette sei spacciatori. msn.com

Criptofonini e auto clonate per spacciare cocaina nel Perugino: scoperto traffico di droga. Quattro misure cautelari - Tagliavano e confezionavano la droga in stanze d'albergo per poi utilizzare criptofonini e auto clonate, che hanno reso an ... corrieredellumbria.it

Gli indagati parmensi hanno dai 23 ai 36 anni, ecco come gestivano la droga tra depositi, criptofonini, auto con doppi fondi e camionisti compiacenti per il trasporto del soldi - facebook.com facebook

