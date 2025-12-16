Cocaina criptofonini auto clonate e ' canali' internazionali | smantellata banda di trafficanti

Una vasta operazione ha portato allo smantellamento di una banda di trafficanti di cocaina, organizzata in modo piramidale e coinvolta anche in criptofonini, auto clonate e canali internazionali. L'indagine, condotta dalla procura di Perugia, ha rivelato un sistema criminale complesso e ben strutturato, impegnato nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e altre attività illecite.

Per gli investigatori e la procura di Perugia si tratta di una banda di trafficanti di cocaina: organizzata e strutturata in modo "piramidale". La guardia di finanza di Perugia ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip, il giudice per le indagini. Perugia, traffico di cocaina con criptofonini e auto clonate: quattro misure cautelari - Un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina è stata smantellata dagli uomini della Guardia di Finanza che dal 2022, coordinati dalla Procura di Perugia, hanno indagat ... Gli indagati parmensi hanno dai 23 ai 36 anni, ecco come gestivano la droga tra depositi, criptofonini, auto con doppi fondi e camionisti compiacenti per il trasporto del soldi

