Cocaina criptofonini auto clonate e ' canali' internazionali | smantellata banda di trafficanti

Una vasta operazione ha portato allo smantellamento di una banda di trafficanti di cocaina, organizzata in modo piramidale e coinvolta anche in criptofonini, auto clonate e canali internazionali. L'indagine, condotta dalla procura di Perugia, ha rivelato un sistema criminale complesso e ben strutturato, impegnato nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e altre attività illecite.

Per gli investigatori e la procura di Perugia si tratta di una banda di trafficanti di cocaina: organizzata e strutturata in modo “piramidale”. La guardia di finanza di Perugia ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip, il giudice per le indagini. Perugiatoday.it

Perugia, traffico di cocaina con criptofonini e auto clonate: quattro misure cautelari - Un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina è stata smantellata dagli uomini della Guardia di Finanza che dal 2022, coordinati dalla Procura di Perugia, hanno indagat ... umbria24.it

