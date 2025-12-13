Cocaina a domicilio in mezza provincia su un' auto a noleggio | arrestato un 29enne di Seregno

Un uomo di 29 anni di Seregno è stato arrestato dalla polizia di Como per spaccio di cocaina a domicilio. Durante le operazioni, è stato scoperto che utilizzava un’auto a noleggio per consegnare droga nella provincia. Il giovane, senza fissa dimora e con permesso di soggiorno spagnolo, non risultava censito in Italia.

La polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 29enne marocchino, senza fissa dimora, in possesso di un permesso di soggiorno spagnolo e mai censito sul territorio italiano.Gli investigatori dell'antidroga avevano da tempo puntato.

Cocaina a domicilio nella zona dell’Erbese: arrestato ventinovenne - Un 29enne di origini marocchine, cittadino italiano residente in provincia di Bergamo, è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a spacciare cocaina nelle zone ... ilgiorno.it

Dopo indagini e servizi di osservazione, i carabinieri sono entrati in azione e hanno fatto ingresso al domicilio finito nel mirino. In casa c’era di tutto: mdma, cocaina, hashish e 500 euro ritenuti provento dello spaccio - facebook.com facebook

