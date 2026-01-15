La programmazione e la condivisione sono elementi fondamentali per il progetto del 'Modello Foggia', promosso da Casillo e De Vitto. La sala ‘Fesce’, situata all’interno dello stadio, rappresenta un punto di riferimento per le attività del club, ospitando anche le conferenze post gara dell’Heraclea. Un’area che sottolinea l’impegno verso la crescita e la collaborazione, elementi chiave nel percorso verso il ritorno ai successi rossoneri.

La sala ‘Fesce’ nella pancia del tempio rossonero è a loro nota, anche perché teatro delle conferenze post gara dell'Heraclea. Ma rientrarci da proprietari del Foggia, trasmette ben altre sensazioni, sentimenti difficilmente spiegabili, che rasenterebbero l'ineffabilità. Eccoli, Giuseppe De Vitto e Gennaro Casillo, i nuovi patron del Calcio Foggia 1920. Con loro ci sono anche Sario Masi e Aristide Guerrasio, rispettivamente amministratore delegato e presidente della Fondazione Capitanata per lo Sport, che ha svolto un ruolo attivo nell'avvio, nella prosecuzione e nella conclusione della trattativa per il passaggio delle quote dalle mani di Nicola Canonico a quella dei due giovani imprenditori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Il Foggia torna ai foggiani, Casillo e De Vitto: "Un sogno che si realizza"

Leggi anche: Il ritorno di “Zemanlandia”: la famiglia Casillo (con De Vitto) si riprende il Foggia, comincia una nuova era

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Programmazione, condivisione e il 'Modello Foggia': comincia il "sogno" rossonero di Casillo e De Vitto - Le prime parole dei due giovani imprenditori da nuovi proprietari del club rossonero: "Abbiamo acquisito il Foggia perché amiamo Foggia e il territorio in cui viviamo" ... foggiatoday.it