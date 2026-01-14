Il Foggia torna ai foggiani Casillo e De Vitto | Un sogno che si realizza

Il Foggia torna nelle mani dei suoi tifosi, con Casillo e De Vitto pronti a guidare il club verso un nuovo capitolo. Il closing ufficiale è previsto tra circa dieci giorni, tempo necessario per completare le ultime procedure burocratiche. Questa fase rappresenta un passo importante per il futuro della squadra, che riprende il suo percorso con l’obiettivo di consolidare la propria identità e tornare a competere con determinazione.

Per il closing serviranno una decina di giorni, i classici tempi tecnici per sbrogliare le ultime questioni burocratiche. Ma il cambiamento si è già consumato: il Calcio Foggia 1920 è di proprietà di Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto. Si chiude dopo quasi cinque anni l'era Canonico. Il Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Il ritorno di “Zemanlandia”: la famiglia Casillo (con De Vitto) si riprende il Foggia, comincia una nuova era Leggi anche: Calcio Foggia 1920, trattativa con Casillo e De Vitto per la cessione del club: accordo vicino? Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. SOCIETA' Foggia, Canonico valuta cessione: in pole coppia Casillo-De Vitto; cambio proprietà Foggia Calcio; Il Foggia cambia proprietà? Trattativa con i proprietari dell'Heraclea; Casillo–De Vitto pronti al Foggia, ma il progetto Heraclea in Serie D non si ferma. Il ritorno di “Zemanlandia”: la famiglia Casillo (con De Vitto) si riprende il Foggia, comincia una nuova era - L’ era Canonico in casa Foggia Calcio è infatti arrivata al termine e il club tornerà di nuovo nelle mani della famiglia Ca ... ilfattoquotidiano.it

Calcio Foggia, è ufficiale: parte l’era Casillo – De Vitto, acquistate le quote di Canonico - È ufficiale, dopo una giornata estenuante di trattative arrivano le firme: la Calcio Foggia srl passa nelle mani degli imprenditori Gennaro Casillo, figlio dell’indimenticato Pasquale e di Giuseppe De ... foggiacittaaperta.it

Casillo e De Vitto a un passo dal Foggia Calcio: l’era Canonico al capolinea VIDEO - I proprietari dell’Heraclea Calcio sono pronti a rilevare il pacchetto azionario del club dauno. lagazzettadelmezzogiorno.it

