Clamoroso Bonny attaccante pronto ad andare al Mondiale | non lo farà con la Francia

Bonny non giocherà con la Francia al Mondiale. L’attaccante, che era considerato un possibile elemento per la selezione francese, ha deciso di non prenderne parte. La sua scelta arriva in un momento caldo, mentre la sfida tra le nazionali africane e la Francia per ottenere i talenti con doppia nazionalità si fa sempre più intensa.

