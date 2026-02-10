Clamoroso Bonny attaccante pronto ad andare al Mondiale | non lo farà con la Francia
Bonny non giocherà con la Francia al Mondiale. L’attaccante, che era considerato un possibile elemento per la selezione francese, ha deciso di non prenderne parte. La sua scelta arriva in un momento caldo, mentre la sfida tra le nazionali africane e la Francia per ottenere i talenti con doppia nazionalità si fa sempre più intensa.
Bonny. La sfida tra la Francia e le nazionali africane per accaparrarsi i migliori talenti con doppia nazionalità continua ad accendere il dibattito internazionale. Negli ultimi anni questo confronto si è fatto sempre più serrato, con diversi giovani cresciuti nei vivai europei pronti a scegliere il proprio futuro anche in chiave di Nazionale maggiore. In Costa d’Avorio, intanto, si prepara un possibile doppio colpo di scena destinato a far rumore. Secondo quanto riportato dal giornalista ivoriano Sanh Séverin, Leny Yoro, oggi al Manchester United, e Ange-Yoan Bonny, attaccante dell’ Inter, sarebbero pronti a rispondere alla chiamata degli Éléphants in occasione della finestra internazionale di marzo, segnando una svolta importante nel loro percorso internazionale.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
