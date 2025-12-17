Gabriel Jesus pronto ad arrivare in Serie A La situazione attuale intorno all’attaccante ex Manchester City
Gabriel Jesus si prepara a trasferirsi in Serie A, con l'Arsenal che monitora la situazione. Nel frattempo, il calciomercato si concentra su Jonathan David, attaccante canadese della Juventus, in fase di adattamento al campionato italiano. La trattativa per Jesus resta in evoluzione, mentre la Juventus valuta le proprie opzioni offensive.
Calciomercato Serie A: Arsenal su Jonathan David, Juventus frena su Gabriel Jesus Il Calciomercato Serie A si anima attorno a Jonathan David, l’attaccante canadese classe 2000 della Juventus, che sta cercando di adattarsi al calcio italiano dopo il passaggio dal Lille. Nonostante le difficoltà iniziali, l’ex punta francese ha mostrato segnali di crescita nelle ultime . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Tonali, resta l’idea del ritorno in Serie A: la situazione attuale vede una big in vantaggio
Leggi anche: Gabriel Jesus in Serie A, pronti 40 milioni: blitz a Londra
Speciale mercato, Corsport: Gabriel Jesus, la bomba; Calciomercato Milan, incredibile occasione per l'attacco! Spunta Gabriel Jesus, può arrivare a queste condizioni; Gabriel Jesus Juve | svolta per l’ex obiettivo bianconero! Una big di Serie A tenta il colpaccio per gennaio la rivelazione non lascia dubbi.
Gabriel Jesus pronto ad arrivare in Serie A. La situazione attuale intorno all’attaccante ex Manchester City - Calciomercato Serie A: Arsenal su Jonathan David, Juventus frena su Gabriel Jesus Il Calciomercato Serie A si anima attorno a Jonathan David, l’attaccante canadese classe 2000 della Juventus, che sta ... calcionews24.com
Il nuovo Gabriel Jesus sbarca in Serie A: firma per lo Scudetto - Novità interessanti sul fronte calciomercato per il nuovo Gabriel Jesus. calciomercatonews.com
GABRIEL JESUS IS BACK ARSENAL FANS CELEBRATE AS STAR STRIKER RETURNS TO TRAINING
Milan, caccia al centravanti: da Zirkzee a Gabriel Jesus a cura di Vincenzo Gagliardi #LBDV - facebook.com facebook
Svolta per #GabrielJesus Una big di Serie A tenta il colpaccio a gennaio x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.