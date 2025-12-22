Calciomercato Roma tutto su Raspadori? Massara pronto ad accelerare per portare l’attaccante in giallorosso e accontentare Gasperini con il primo colpo di gennaio
Calciomercato Roma, tutto su Raspadori? I giallorossi puntano sull’attaccante ex Napoli e Sassuolo come primo colpo di gennaio. Contatti in corso Per dare un segnale immediato a Gian Piero Gasperini, la Roma vuole chiudere rapidamente un’operazione in entrata. Il profilo individuato è Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 che il tecnico apprezza da tempo, fin dai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Roma, a gennaio un nuovo attaccante per Gasperini: i nomi sul taccuino di Massara. Le ultime
Leggi anche: Calciomercato Roma, a gennaio un attaccante per Gasperini: Massara vuole quel giocatore per rinforzare la rosa. I dettagli della trattativa
Roma, rivoluzione in attacco: Zirkzee e Raspadori le piste più calde, idea Pinamonti; Raspadori incendia il mercato: è derby fra Roma e Lazio per l'attaccante di Simeone; Roma, idee attacco: da Zirkzee a Lucca e Raspadori; Calciomercato, Raspadori alla Roma già a gennaio? Moretto svela tutti i retroscena della trattativa.
La Roma spinge per Zirkzee e Raspadori: la situazione e le novità sull’arrivo - I giallorossi premono per avere l’olandese già nei primi giorni di gennaio come da richiesta di Gasperini ... calciomercato.it
Roma-Raspadori, contatti intensificati: si cerca la chiusura con l'Atletico - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport , la Roma ha intensificato i contatti con l'entourage dell'ex Napoli. fantacalcio.it
Calciomercato Roma, obiettivo attacco: da Zirkzee a Lucca e Raspadori. VIDEO - L'obiettivo numero uno resta Zirkzee, ma in questo momento lo United non apre al prestito. sport.sky.it
Pazzesca notizia di calciomercato lanciata da Sky Sport Napoli e Roma potrebbero pensare a uno scambio di attaccanti a gennaio: Lucca in giallorosso e Ferguson in azzurro Secondo voi il Napoli ci guadagnerebbe #SSCNapoli #Lucca #Ferguso - facebook.com facebook
Calciomercato #Roma, obiettivo attacco: da #Zirkzee a #Lucca e #Raspadori. VIDEO #SkySport #SkyCalciomercato x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.