Civitanova si ritrova in Champions League | Leuven ko e poker in Europa quarti avvicinati per scacciare la crisi in Superlega

Civitanova torna a sorridere in Europa: dopo due sconfitte in Superlega, la squadra ha infilato quattro vittorie consecutive in Champions, battendo anche Leuven. La formazione marchigiana si prepara ora a puntare ai quarti di finale, cercando di scacciare le difficoltà in campionato con prestazioni più solide e convincenti.

Tanto macchinosa e in difficoltà in Italia, tanto coriacea e garibaldina in Europa: Civitanova è reduce dalle sconfitte contro Perugia e Milano in Superlega ed è scivolata al sesto posto in classifica generale, ma in Champions League ha messo il turbo e ha infilato quattro vittorie consecutiva fornendo delle prestazioni convincenti dal punto di vista tecnico e agonistico. La Lube ha regolato l’Haasrode Leuven per 3-0 (25-10; 25-19; 25-19) di fronte al pubblico dell’Eurosuole Forum, difendendo la propria imbattibilità nella massima competizione continentale e muovendo un passo importante verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

