In Italia si apre il dibattito su chi abbia fatto il miglior colpo di calciomercato tra Milan e Inter. Nella finestra invernale, entrambe le squadre hanno puntato su giovani promesse, portando in prestito in Serie B Alphadjo Cissè e Yanis Massolin. Ora resta da vedere quale dei due club saprà sfruttare al meglio questi investimenti.

Il Milan e l'Inter, nell'ultimo calciomercato invernale, hanno preso Alphadjo Cissè e Yanis Massolin, lasciandoli in prestito in Serie B. Anche i grandi club hanno cambiato prospettiva. Inter e Milan lo hanno certificato, nell'ultimo calciomercato invernale, con i colpi Yanis Massolin dal Modena e Alphadjo Cissé dal Catanzaro: la Serie B è tornata a essere una miniera credibile di talento pronto, non solo un serbatoio di scommesse. Se l’operazione dei nerazzurri non può essere definita “baby” - Massolin è un classe 2002 - quella dei rossoneri guarda apertamente al futuro: Alphadjo Cissé è un 2006, un vero next gen. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cissè e Massolin: Milan e Inter, chi ha fatto il vero colpo di calciomercato?

Approfondimenti su Milan Inter

Durante la trasmissione 'Sky Calcio Unplugged', Gianluca Di Marzio ha commentato il mercato del Milan.

Il calciomercato dell’Inter si è chiuso senza Cancelo, il vero obiettivo di gennaio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan Inter

Argomenti discussi: Massolin e Cissè: Inter e Milan, chi ha fatto il vero colpo?; Sulle orme di Pio e Vergara: perché Inter e Milan scommettono su Massolin e Cissè; Alphadjo Cissé, il Milan è in chiusura: accordo con il Verona e favore al Catanzaro. Tutti i dettagli; Un po' Rabiot un po' punta di movimento: chi è Yanis Massolin, il nuovo acquisto dell'Inter.

Milan-Inter, è già un derby nel futuro. Minuti ai giovani e innesti dal mercatoNiclas Füllkrug è stato l’eccezione. L’unico acquisto reale dell’inverno, per la prima squadra, sia guardando al Milan che all’Inter. Il resto del mercato invernale è stato dedicato dalle milanesi a q ... ilgiorno.it

Il Milan vuole Alphadjo Cissè e fa saltare una trattativa: chi è, ruolo e caratteristicheI rossoneri si sono inseriti con forza nell'affare fra Verona e PSV per Alphadjo Cissè: chi è, il ruolo e le caratteristiche tecniche ... milanlive.it

Le milanesi scommettono sulla Serie B: dopo Massolin all’Inter, Cissè va al Milan facebook