Durante la trasmissione 'Sky Calcio Unplugged', Gianluca Di Marzio ha commentato il mercato del Milan. Il giornalista ha dato un voto otto, sottolineando che il vero acquisto di gennaio è Maignan. Secondo Di Marzio, il portiere francese rappresenta un rinforzo importante per la squadra di Pioli.

È già passata una settimana dalla chiusura del calciomercato invernale, è arrivato il momento di tirare le somme. Il Milan ha acquistato un attaccante per il presente: Niclas Fullkrug; e un centrocampista per il futuro: Alphadjo Cissè. Tra questi due colpi ci sono stati il rinnovo di Maignan e il caso Mateta, due vicende diverse ma che hanno segnato a loro modo il mese di gennaio rossonero. Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha commentato il mercato del Milan sul canale YouTube di 'Sky Sport'. Ecco le sue parole: "Il Milan ha fatto un mercato da 8, non era facile cambiare pelle ad una squadra che aveva bisogno di giocatori di leadership. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Marzio netto: “Il Milan ha fatto un calciomercato da otto, Maignan è il vero acquisto di gennaio”

Approfondimenti su Milan Calciomercato

Il Milan ha preso Nkunku, il vero acquisto di gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è ormai molto vicino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milan Calciomercato

Argomenti discussi: Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali; Napoli, avanti su Zappa per la corsia di destra destra: più indietro la Fiorentina; Sampdoria, Gregucci: Soddisfatti del mercato, ora tocca a noi assemblare velocemente la squadra; Slot sul mancato trasferimento di Jones all’Inter: Abbiamo bisogno di lui.

Zappa è il preferito del Napoli per sostituire Di Lorenzo, c’è anche la Fiorentina ma è più indietro (Di Marzio)Potrebbe essere Zappa il nuovo terzino destro del Napoli dopo l'infortunio di Di Lorenzo: l'esterno ha già fornito 3 assist in 20 partite ... ilnapolista.it

Il Napoli sul podio del mercato, ha agito in condizioni proibitive, Santos ha segnato tre gol in Champions (Di Marzio)A Sky Di Marzio promuove il mercato invernale del Napoli nonostante i blocchi imposti: Presi Giovane e Santos ... ilnapolista.it

Perché il VAR non interviene Rigore netto su Cambiaso in Atalanta-Juve #Juwelcome #AtalantaJuve #juventus #VAR #coppaitalia facebook