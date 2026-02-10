Ciserano si è spenta a soli 23 anni Nicole Foglieni

Una giovane donna di 23 anni, Nicole Foglieni, è morta martedì a Ciserano. Dopo una lunga battaglia contro una malattia incurabile, non ce l’ha fatta. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Ciserano. Si è spenta martedì 10 febbraio Nicole Foglieni, 23 anni, dopo aver combattuto contro una malattia incurabile che non le ha lasciato scampo. La giovane, laureata in Economia, frequentava l’Università Bocconi. Con la sua scomparsa lascia la madre Cristina, il padre Jordan, la sorella Vanessa e il fidanzato Filippo. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto l’intera comunità ciseranese che, ora, si stringe nel dolore attorno ai familiari. I funerali saranno celebrati giovedì 12 febbraio alle 15 nella parrocchiale di Ciserano, con partenza dall’abitazione di via W. Disney 41. La salma sarà poi tumulata nel cimitero locale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

