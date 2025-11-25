Viola travolta da un camion muore a soli 23 anni Tragedia a Bologna
Ancora sangue sulle strade. Ancora una ragazza: Viola Mazzotti, 23 anni di Milano Marittima (Cervia), ha perso la vita travolta da un camion. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 in via Francesca Edera De Giovanni, all’angolo con via dell’Arcoveggio (la strada arriva fino e via di Corticella). I sanitari del 118 sono arrivati tempestivamente sul luogo dell’incidente e hanno tentato di soccorrere la ragazza, ma i traumi riportati erano troppo gravi. Nonostante gli sforzi dei medici, la giovane non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
Tripudio viola, travolta la Roma capolista. La Fiorentina vola al secondo posto - facebook.com Vai su Facebook
#Poliziotto #Napoli La volante con i 2 agenti sarebbe stata travolta da un suv che ha invaso la carreggiata in direzione opposta: in fuga il conducente, identificati i 5 passeggeri. #Scarpati sarebbe stato sbalzato fuori in un volo di 10 metri; stava sostituendo u Vai su X
Attraversa sulle strisce con la bici, camion la travolge: Viola muore a Bologna a 23 anni - Stamattina, poco dopo le nove, all’incrocio tra via dell’Arcoveggio e via De Giovanni, Viola Mazzotti — 23 anni, originaria di Milano Maritti ... Scrive controcopertina.com
Ciclista di 23 anni investita e uccisa da un camion: è rimasta schiacciata sotto le ruote - Stava percorrendo la pista ciclabile alla periferia di Bologna quando c'è stato l'impatto col mezzo pesante ... Come scrive today.it
Investita da un camion mentre era in bici sulla pista ciclabile: muore a Bologna una ragazza cervese di 23 anni - Era di Milano Marittima la ragazza morta questa mattina (25 novembre) in un incidente avvenuto intorno alle 8. Segnala ravennaedintorni.it