viola travolta da un camion muore a soli 23 anni tragedia a bologna

Ancora sangue sulle strade. Ancora una ragazza:  Viola Mazzotti,  23 anni  di  Milano Marittima (Cervia), ha perso la vita  travolta da un camion. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 in  via Francesca Edera De Giovanni, all’angolo con via dell’Arcoveggio (la strada arriva fino e via di Corticella). I sanitari del 118 sono arrivati tempestivamente sul luogo dell’incidente e hanno tentato di soccorrere la ragazza, ma i traumi riportati erano troppo gravi. Nonostante gli sforzi dei medici, la giovane non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

