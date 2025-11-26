Minori soli a casa L’esperto | Le legge è chiara soli sotto i 14 anni non si può stare
Gian Ettore Gassani, presidente nazionale dell’Associazione matrimonialisti italiani, Ami, spiega i confini normativi del reato di abbandono di minore. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
Il cinema per malati di Alzheimer o per i minori stranieri soli: non solo film al Modernissimo Vai su X
Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori: lasciarono i figli soli in casa per tre ore. La denuncia di Ilary Blasi - facebook.com Vai su Facebook
Minori soli a casa. L’esperto: “Le legge è chiara, soli sotto i 14 anni non si può stare” - Gian Ettore Gassani, presidente nazionale dell’Associazione matrimonialisti italiani, Ami, spiega i confini normativi del reato di abbandono di ... Secondo repubblica.it