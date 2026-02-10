Cingoli eletta alla BIT di Milano tra le 10 destinazioni da visitare secondo Visit Italy
Cingoli entra nella lista delle dieci destinazioni italiane da visitare secondo Visit Italy, il principale portale di turismo del paese. La città si aggiudica il riconoscimento tra tante località, grazie alla sua offerta e alla sua capacità di attrarre visitatori. La notizia arriva in vista della BIT di Milano, dove Cingoli sarà presente come meta da scoprire.
Cingoli è stata eletta tra le dieci destinazioni italiane da visitare secondo Visit Italy, il più grande portale italiano di valorizzazione turistica che, a partire dal 2026, risponde all’overtourism selezionando ogni anno dieci destinazioni italiane rappresentative di un modello di turismo più.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondimenti su Cingoli VisitItaly
