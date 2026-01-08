Genova tra le 52 mete da visitare nel 2026 secondo il New York Times

Secondo il New York Times, Genova si aggiunge alle 52 destinazioni da visitare nel 2026, riconosciuta come una delle tre città italiane da non perdere quest’anno, insieme ad Assisi e Breuil-Cervinia. Questo prestigioso elenco sottolinea l’interesse internazionale verso il capoluogo ligure, nota per il suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico, confermando la sua rilevanza come meta di viaggio da considerare nel prossimo futuro.

