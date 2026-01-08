Genova tra le 52 mete da visitare nel 2026 secondo il New York Times

Da genovatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il New York Times, Genova si aggiunge alle 52 destinazioni da visitare nel 2026, riconosciuta come una delle tre città italiane da non perdere quest’anno, insieme ad Assisi e Breuil-Cervinia. Questo prestigioso elenco sottolinea l’interesse internazionale verso il capoluogo ligure, nota per il suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico, confermando la sua rilevanza come meta di viaggio da considerare nel prossimo futuro.

Per il New York Times, Genova è tra le 52 mte da visitare nel 2026: un prestigioso riconoscimento che incorona il capoluogo ligure come una delle tre città italiane da non perdere nell'anno appena iniziato (le altre sono Assisi e Breuil-Cervinia).Il celebre quotidiano statunitense ha pubblicato. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: La pagella del New York Times: “Genova tra le mete del 2026”

Leggi anche: Libero nella musica e (anche) di “fare il cogl**one”. Così Olly ha conquistato il New York Times: “Balorda Nostalgia tra i brani europei più sorprendenti”. Nel 2026 live allo stadio di Genova e nuova musica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Da Nagasaki a Genova, 52 posti da visitare nel 2026 per il New York Times; Genova tra le 52 mete da visitare nel 2026 secondo il New York Times. L'elenco; Genova tra le 52 mete da visitare nel 2026 secondo il New York Times; Genova consigliata dal New York Times, sindaca Salis: «Prestigiosa testimonianza di attenzione internazionale verso Genova, lavoriamo per una città sempre più accogliente».

genova 52 mete visitareGenova tra le mete da visitare nel 2026 per il New York Times - Genova è l'unica grande città italiana tra le 52 mete da visitare nel 2026 secondo il New York Times, che nel tradizionale appuntamento d'inizio anno 'Places to Go in 2026' inserisce anche altre due m ... ansa.it

genova 52 mete visitareGenova tra le 52 città da visitare nel 2026 secondo il New York Times - Il prestigioso quotidiano statunitense ha inserito il capoluogo ligure nel suo elenco delle 52 mete da non perdere in tutto il mondo ... genovatoday.it

genova 52 mete visitareGenova tra le 52 mete da visitare nel 2026 secondo il New York Times. L'elenco - Il celebre quotidiano statunitense ha inserito per la prima volta la Superba nell' articolo sui 52 places ... mentelocale.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.