Cinghiale travolge motocicletta morto giovane

Questa mattina, intorno alle 11.30, un giovane ha perso la vita dopo essere stato investito da un cinghiale sulla strada provinciale 37 a Barberino di Mugello. L’animale ha attraversato improvvisamente la carreggiata, colpendo la moto su cui viaggiava il ragazzo. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, ma per il giovane non c’era più niente da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per i soccorsi.

Questa mattina, intorno alle 11.30, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Barberino di Mugello sulla strada provinciale 37, all'intersezione con Via di Galliano, in seguito ad un incidente stradale causato da un cinghiale che ha attraversato velocemente la strada provinciale colpendo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Barberino di Mugello Spara al cinghiale, lo crede morto. Ma l’esemplare si rialza e lo uccide. Morto Luigi Rotondo Luigi Rotondo, 74 anni di Sant’Angelo in Theodice, nel Frusinate, è deceduto dopo essere stato aggredito da un cinghiale. Frosinone, spara al cinghiale, lo crede morto ma, l’animale si rialza e lo carica: morto 74enne A Frosinone, un uomo di 74 anni è deceduto dopo essere stato aggredito da un cinghiale durante una battuta di caccia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Tragedia a Cuneo: uomo spare ad un cinghiale ma colpisce il suo amico #news #notizie #incidente #tg Ultime notizie su Barberino di Mugello Scontro con un cinghiale: morto un giovane motociclistaI Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 11:30 nel comune di Barberino di Mugello sulla Via di Galliano per un incidente stradale dove un cinghiale ha attraversato velocemente ... rainews.it Incidente a Barberino di Mugello, cinghiale attraversa la strada e colpisce un motociclista: morto un 29enneL'uomo, del 1997, stava percorrendo la provinciale 37 quando l'animale è sbucato all'improvviso e l'ha colpito. Immediati i soccorsi ma il giovane era già morto ... corrierefiorentino.corriere.it Castelliri - Travolge cinghiale, paura e danni link nel primo commento - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.