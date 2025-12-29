Spara al cinghiale lo crede morto Ma l’esemplare si rialza e lo uccide Morto Luigi Rotondo

Luigi Rotondo, 74 anni di Sant’Angelo in Theodice, nel Frusinate, è deceduto dopo essere stato aggredito da un cinghiale. L’uomo aveva tentato di neutralizzare l’animale sparandogli, credendolo morto, ma l’esemplare si è rialzato e lo ha attaccato, provocandone la morte. Un episodio che evidenzia i rischi legati all’interazione con la fauna selvatica in zone rurali.

Luigi Rotondo, 74enne residente nella frazione di Sant'Angelo in Theodice, nel frusinate è morto dopo esser stato aggredito da un grosso cinghiale. L'uomo, conosciuto da tutti come "il falegname" per la sua passione per il legno, coltivata anche in pensione, dopo aver lavorato come operaio presso lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, era con degli amici nei boschi di Vallemaio, per una battuta di caccia. Lo sparo, la ricarica del fucile e poi la carica dell'animale. Luigi, riporta Il Messaggero che ricostruisce il caso, «viveva la caccia non come un'ossessione, ma come un'occasione di convivialità e svago all'aria aperta insieme agli amici di sempre».

