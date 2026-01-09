In Nativitate Domini | si proietta lo short movie girato al Parco archeologico di Tindari

Lo short movie “In Nativitate Domini”, girato al Parco archeologico di Tindari, sarà proiettato a Patti nella chiesetta di Santa. Il progetto, ideato dalla direttrice artistica Anna Ricciardi e realizzato da attori teatrali consolidati con la zona, offre una riflessione sulla natività attraverso un racconto visivo ambientato in un contesto storico e culturale significativo.

