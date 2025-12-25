Notting Hill | tutto quello che c’è da sapere sul film

Notting Hill: trama, cast e streaming del film. Stasera, 25 dicembre 2025 (Natale), alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Notting Hill, film del 1999 diretto da Roger Michell. Sceneggiato da Richard Curtis e prodotto da Duncan Kenworthy, reduci dal successo di Quattro matrimoni e un funerale del 1994, la pellicola è una commedia romantica ambientata nell’omonimo quartiere di Londra, che racconta la storia d’amore tra una star del cinema statunitense (Julia Roberts) e un libraio inglese (Hugh Grant). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. William Thacker è il proprietario di una libreria nel quartiere londinese di Notting Hill; divorziato, convive con un eccentrico coinquilino di nome Spike. 🔗 Leggi su Tpi.it

