Notting Hill | tutto quello che c’è da sapere sul film
Notting Hill: trama, cast e streaming del film. Stasera, 25 dicembre 2025 (Natale), alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Notting Hill, film del 1999 diretto da Roger Michell. Sceneggiato da Richard Curtis e prodotto da Duncan Kenworthy, reduci dal successo di Quattro matrimoni e un funerale del 1994, la pellicola è una commedia romantica ambientata nell’omonimo quartiere di Londra, che racconta la storia d’amore tra una star del cinema statunitense (Julia Roberts) e un libraio inglese (Hugh Grant). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. William Thacker è il proprietario di una libreria nel quartiere londinese di Notting Hill; divorziato, convive con un eccentrico coinquilino di nome Spike. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film
Leggi anche: The Mauritanian: tutto quello che c’è da sapere sul film
Hachiko – Il tuo migliore amico | tutto quello che c’è da sapere sul film.
Notting Hill su Rete 4/ Trama e cast del film cult capolavoro con Julia Roberts e Hugh Grant - Questa sera, alle ore 21:20 su Rete 4, verrà trasmesso il film cult Notting Hill, capolavoro con Hugh Grant e Julia Roberts: trama e cast ... ilsussidiario.net
Quest’anno al carnevale di Notting Hill è filato tutto liscio - A Londra è finito lunedì il carnevale di Notting Hill, la grande festa annuale che celebra la cultura e la storia delle comunità di origine caraibica che vivono nel Regno Unito. ilpost.it
Notting Hill, boom di proposte di matrimonio nella libreria resa famosa dal film - Nel 1999 al cinema uscì una commedia romantica che ebbe un enorme successo: stiamo parlando di Notting Hill, pellicola che narra la storia d’amore tra una star del cinema, interpretata da Julia ... 105.net
Romanticizzare la vita a Londra
I Tenenbaum, Love Actually - L'amore davvero o Notting Hill Ecco i migliori film in programma stasera. #staseraintv #guidatv #25Dicembre - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.