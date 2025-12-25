Notting Hill | tutto quello che c’è da sapere sul film

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notting Hill: trama, cast e streaming del film. Stasera, 25 dicembre 2025 (Natale), alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Notting Hill, film del 1999 diretto da Roger Michell. Sceneggiato da Richard Curtis e prodotto da Duncan Kenworthy, reduci dal successo di Quattro matrimoni e un funerale del 1994, la pellicola è una commedia romantica ambientata nell’omonimo quartiere di Londra, che racconta la storia d’amore tra una star del cinema statunitense (Julia Roberts) e un libraio inglese (Hugh Grant). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. William Thacker è il proprietario di una libreria nel quartiere londinese di Notting Hill; divorziato, convive con un eccentrico coinquilino di nome Spike. 🔗 Leggi su Tpi.it

notting hill tutto quello che c8217232 da sapere sul film

© Tpi.it - Notting Hill: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: The Mauritanian: tutto quello che c’è da sapere sul film

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Hachiko – Il tuo migliore amico | tutto quello che c’è da sapere sul film.

notting hill tutto c8217232Notting Hill su Rete 4/ Trama e cast del film cult capolavoro con Julia Roberts e Hugh Grant - Questa sera, alle ore 21:20 su Rete 4, verrà trasmesso il film cult Notting Hill, capolavoro con Hugh Grant e Julia Roberts: trama e cast ... ilsussidiario.net

Quest’anno al carnevale di Notting Hill è filato tutto liscio - A Londra è finito lunedì il carnevale di Notting Hill, la grande festa annuale che celebra la cultura e la storia delle comunità di origine caraibica che vivono nel Regno Unito. ilpost.it

Notting Hill, boom di proposte di matrimonio nella libreria resa famosa dal film - Nel 1999 al cinema uscì una commedia romantica che ebbe un enorme successo: stiamo parlando di Notting Hill, pellicola che narra la storia d’amore tra una star del cinema, interpretata da Julia ... 105.net

Romanticizzare la vita a Londra

Video Romanticizzare la vita a Londra

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.