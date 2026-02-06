La star Margot Robbie ha raccontato che all’inizio non doveva interpretare Catherine in Cime tempestose. Originariamente, avrebbe solo lavorato come produttrice del film diretto da Emerald Fennell. Solo in un secondo momento si è deciso che avrebbe preso anche il ruolo sul set. Robbie ha spiegato di aver accettato l’incarico di attrice solo dopo aver visto il progetto e aver deciso di immergersi completamente nella parte.

La star ha spiegato che inizialmente avrebbe dovuto partecipare soltanto come produttrice al film diretto da Emerald Fennell. Margot Robbie è ancora incredula di aver ottenuto la parte di Catherine Earnshaw in Cime tempestose, la nuova trasposizione cinematografica diretta da Emerald Fennell del romanzo gotico del 1847 di Emily Brontë. La star ne ha parlato nel corso dello show di Graham Norton al fianco di Jacob Elordi. Non è ancora noto se l'adattamento di Fennell sarà fedele al romanzo della scrittrice ma le prime immagini hanno svelato dei cambiamenti della regista, con l'obiettivo di fornire il proprio peculiare sguardo sull'opera letteraria, scatenando prevedibili polemiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cime tempestose, Margot Robbie: "All'inizio non dovevo interpretare Catherine"

