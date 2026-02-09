La regista Emerald Fennell torna a sorprendere con una nuova interpretazione di

La regista di Saltburn torna a fare ciò che gli riesce meglio: rompere stereotipi provocando lo spettatore, per andare oltre. Come avviene in questa rivisitazione pop del classico di Emily Brontë. Protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi. È il racconto di una delle relazioni tossiche più famose della letteratura quello di Wuthering Heights di Emily Brontë, una delle storie più disilluse, feroci e cupe mai scritte. Quando Emerald Fennell ha quindi annunciato "Cime Tempestose" (le virgolette sono importanti e fanno parte del titolo), l'interesse è stato pressoché immediato, con immagini rilasciate con il contagocce che hanno diviso subito il pubblico (e i lettori) tra fan e detrattori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Cime Tempestose", recensione: Emerald Fennell decostruisce (alla grande) il mito romantico

Approfondimenti su Cime Tempestose

Margot Robbie ha scelto un look drammatico per la premiere di Cime Tempestose.

Ultime notizie su Cime Tempestose

