cime tempestose il merchandising selvaggio trasforma margot robbie in un pudding di chia

L’uscita del nuovo film di Emerald Fennell ha portato anche una serie di iniziative promozionali. Tra queste, quella di Oakberry ha fatto parlare: il merchandising ispirato a “Cime Tempestose” trasforma Margot Robbie in un pudding di chia, creando un effetto decisamente originale e un po’ folle. La scena ha subito catturato l’attenzione sui social, dove molti si sono chiesti se si tratti di un’idea divertente o di un eccesso di marketing.

L'uscita del nuovo lungometraggio di Emerald Fennell si porta con sé anche tantissime iniziative collaterali come quella di Oakberry. Passano i giorni e aumenta l'appetito del pubblico per Cime tempestose, il nuovo film diretto da Emerald Fennell, che liberamente traspone sullo schermo il celebre romanzo di Emily Brontë, con Margot Robbie e Jacob Elordi protagonisti. Un appetito che comprende anche la bowl di açai ufficiale del film prodotta dall'azienda Oakberry. Nei reparti alimentari degli Stati Uniti ne vengono proposte due su misura per i fan del film di Fennell, in arrivo nelle sale il 13 febbraio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Margot Robbie sta portando il suo tour promozionale di Cime Tempestose a un livello tutto nuovo.

Durante l’anteprima di “Cime Tempestose” a Londra, Jacob Elordi ha mostrato un gesto insolito: si è messo sotto un ombrello come se fosse un ombrello umano per proteggere Margot Robbie.

