Jacob Elordi si trasforma in ombrello umano per Margot Robbie | l’intesa da Cime Tempestose al red carpet scatena il gossip inutilmente

Non è passata inosservata l'intesa tra Jacob Elordi e Margot Robbie all'anteprima londinese di "Cime Tempestose", nelle sale dal 12 febbraio, che si è tenuta lo scorso 5 febbraio. I due attori principali della pellicola, tratta dal celebre romanzo di Emily Brontë pubblicato nel 1847, si sono mostrati sorridenti e affiatati davanti ai flash impazziti dei fotografi e con i fan urlanti a bordo passerella. La serata però è stata funestata dal maltempo e così, da vero galantuomo, spenti i riflettori Elordi ha fatto da scudo umano, come fosse un ombrello, alla collega per evitare che si bagnasse per la pioggia.

