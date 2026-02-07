Jacob Elordi si trasforma in ombrello umano per Margot Robbie | l’intesa da Cime Tempestose al red carpet scatena il gossip inutilmente
Durante l’anteprima di “Cime Tempestose” a Londra, Jacob Elordi ha mostrato un gesto insolito: si è messo sotto un ombrello come se fosse un ombrello umano per proteggere Margot Robbie. I due si sono avvicinati e sono apparsi molto complici sul red carpet, scatenando un po’ di gossip tra i presenti. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, anche se poi non ci sono state dichiarazioni ufficiali. La loro intesa, però, è già diventata uno degli argomenti più commentati della ser
Non è passata inosservata l’intesa tra Jacob Elordi e Margot Robbie all’anteprima londinese di “Cime Tempestose”, nelle sale dal 12 febbraio, che si è tenuta lo scorso 5 febbraio. I due attori principali della pellicola, tratta dal celebre romanzo di Emily Brontë pubblicato nel 1847, si sono mostrati sorridenti e affiatati davanti ai flash impazziti dei fotografi e con i fan urlanti a bordo passerella. La serata però è stata funestata dal maltempo e così, da vero galantuomo, spenti i riflettori Elordi ha fatto da scudo umano, come fosse un ombrello, alla collega per evitare che si bagnasse per la pioggia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
