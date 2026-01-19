Stella Cilento in festa per i 102 anni di nonna Anna

A Stella Cilento si celebra il 102° compleanno di nonna Anna Cona, nata il 19 gennaio 1924 ad Acquavella. Dopo il matrimonio, si è trasferita nella frazione del comune, dove ha trascorso gran parte della sua vita. Un momento di gioia condiviso dalla comunità locale, che rende omaggio a una donna che rappresenta una memoria storica e un legame importante con il territorio.

Stella Cilento in festa per Anna Cona che ha spento 102 candeline. Nata il 19 gennaio 1924 ad Acquavella, frazione di Casal Velino, una volta sposata si è trasferita a Stella Cilento dove è rimasta tutta la sua vita. Madre, nonna e bisnonna amata e benvoluta da tutti, nonna Cona rappresenta un.

