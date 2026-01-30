Irreperibile Don John Gutierrez Sanchez il Sacerdote conosciuto nel Cilento

La scomparsa di don John Gutierrez Sanchez, sacerdote colombiano di 49 anni, sta creando preoccupazione tra le comunità del Cilento. Da giorni, il sacerdote è irreperibile e le autorità hanno avviato una ricerca per trovarlo. La gente del posto si chiede cosa possa essere successo e spera in una pronta soluzione.

È ufficialmente iniziato un procedimento di ricerca nei confronti di padre John Fredy Gutierrez Sanchez, sacerdote colombiano di 49 anni, noto per il suo operato nelle comunità dell'entroterra cilentano. Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo, ha annunciato l'avvio delle procedure necessarie per rintracciare il religioso, attualmente irreperibile, con l'obiettivo di notificargli atti giudiziari relativi a un procedimento canonico-amministrativo che lo riguarda, come riportato dal quotidiano "Il Mattino" nell'edizione odierna. Il nome di don John Gutierrez Sanchez ha a lungo occupato le pagine delle cronache locali, grazie al suo approccio pastorale diretto e a iniziative che avevano catturato notevole attenzione mediatica.

