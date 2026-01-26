I danni del ciclone in tutta la provincia | Palermo Ustica e Casteldaccia i comuni più colpiti

Il ciclone Harry ha causato danni significativi in tutta la provincia di Palermo, con i comuni di Ustica e Casteldaccia tra i più colpiti. Le stime preliminari indicano un danno economico di circa 23 milioni di euro, cifra che potrebbe aumentare con ulteriori valutazioni. La situazione richiede interventi tempestivi e una valutazione accurata dell’entità dei danni subiti dalle comunità locali.

Il totale è salito a 29,9 milioni dopo una stima iniziale di 23. Tra gli enti che hanno segnalato maggiori conseguenze dovute al passaggio di Harry c'è l'Autorità portuale Aumenta la stima dei danni del ciclone Harry a Palermo e in provincia inizialmente stimata in circa 23 milioni di euro. In base alle segnalazioni giunte dai Comuni, il dipartimento regionale della Protezione civile ha inviato ai sindaci nei giorni scorsi una tabella con un ammontare pari a 29,9 milioni. Tra i comuni più colpiti spicca Palermo, con una stima di circa 4,7 milioni di euro di danni, segue Ustica, dove i danni alle infrastrutture portuali raggiungono i 3 milioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il presidente Schifani ha effettuato sopralluoghi nei comuni della fascia ionica colpiti dal ciclone Harry, accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina.

Assif ha avviato una campagna di raccolta fondi per supportare i comuni della Città Metropolitana di Messina colpiti dal ciclone Harry.

