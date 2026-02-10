La Regione cambia le regole per i ristori. Ora basta meno documenti e si può combinare tutto, senza problemi. Le nuove procedure puntano a far arrivare i soldi più in fretta a chi ha subito danni dal ciclone Harry, come gestori di stabilimenti balneari e attività sui litorali.

Procedure semplificate e confermata la cumulabilità dei contributi. La Regione introduce importanti modifiche all'avviso sui ristori per i danni causati dal ciclone Harry, con l'obiettivo di rendere più semplice e veloce l'accesso ai contributi destinati ai gestori di stabilimenti balneari e alle altre attività economiche dei litorali colpiti. Le novità sono state definite su indicazione del presidente della Regione Renato Schifani, a seguito di un confronto con la Protezione civile nazionale, e riguardano l'avviso pubblicato il 3 febbraio, gestito dal dipartimento regionale delle Attività produttive in collaborazione con Irfis.

© Dayitalianews.com - Ciclone Harry, la Regione modifica l’avviso per i ristori: documentazione più snella e conferma della cumulabilità

La Regione Siciliana ha cambiato le regole per i ristori destinati a chi ha subito danni dal ciclone Harry.

Le imprese colpite dal Ciclone Harry potranno chiedere i ristori in modo più semplice.

