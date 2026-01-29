Ciclone Harry e frana di Niscemi Ance Sicilia pronta a collaborare con l’Amministrazione regionale per messa in sicurezza e ricostruzione

Ance Sicilia si mette a disposizione delle autorità regionali per aiutare a mettere in sicurezza le zone colpite dal ciclone “Harry” e dalla frana di Niscemi. La regione sta affrontando una situazione difficile, con molte case e strade danneggiate. La presidente dell’associazione ha espresso vicinanza alle comunità e ha già avviato contatti con l’amministrazione regionale per collaborare alla ricostruzione. La Protezione civile continua a lavorare sul campo, mentre cittadini e amministratori cercano di riprendere in mano la situazione.

Il Consiglio di presidenza di Ance Sicilia esprime piena e totale vicinanza e solidarietà alle comunità della Sicilia colpite dalle conseguenze del ciclone “Harry”, alla popolazione di Niscemi che sta vivendo la tragedia della frana, nonché alle amministrazioni locali e alla Regione che, con la Protezione civile, sono impegnate a prestare assistenza e a gestire le tante emergenze del territorio dell’Isola. L’Ance Sicilia evidenzia come l’analisi dei fatti dimostri che il sistema di protezione civile stia funzionando e abbia contribuito ad evitare conseguenze peggiori nei due sconvolgenti eventi che hanno afflitto la nostra Isola. 🔗 Leggi su Feedpress.me

