Ciclone Harry | Arera sospende bollette luce gas acqua e rifiuti in Calabria Sardegna e Sicilia per sei mesi dal 2026

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha deciso di sospendere per sei mesi le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti per alcuni comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dal ciclone Harry. La misura entrerà in vigore dal 18 gennaio 2026 e mira a dare un aiuto alle zone più colpite, che devono ancora affrontare le conseguenze del maltempo.

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha disposto la sospensione per sei mesi del pagamento di bollette di luce, gas, acqua e rifiuti per i comuni delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dal ciclone Harry, a partire dal 18 gennaio 2026. La misura, approvata in via d’urgenza, mira a fornire un sostegno immediato alle famiglie e alle attività produttive delle aree più danneggiate. Un provvedimento di portata significativa, quello varato da Arera, che si inserisce nel contesto di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 gennaio. L’obiettivo è alleggerire il peso economico sulle comunità già provate dagli effetti devastanti del maltempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Si è detto che il ciclone Harry non ha fatto vittime. Vero, se ci si ferma alla terraferma. Falso, se si alza lo sguardo di qualche miglio verso il mare. Quelli non contano Non hanno volti. E quando non hai un volto puoi anche morire due volte: in mare e nel silenz x.com