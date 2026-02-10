Ciclismo Tripetetolo si parte

La stagione 2026 della Pol. Tripetetolo-Seanese parte ufficialmente con il debutto della squadra élite-under 23. La presentazione si è svolta a Lastra a Signa, dove la presidentessa Sonia Ceccarelli e il direttore sportivo Daniele Masiani hanno annunciato che il primo impegno della squadra sarà sabato 14 febbraio al Mugello Circuit. La squadra si prepara a scendere in pista in una delle stagioni più importanti degli ultimi anni.

L'intenso programma della stagione 2026 per la Pol. Tripetetolo-Seanese con debutto della squadra élite-under 23 sabato 14 febbraio al Mugello Circuit, è stato presentato a Lastra a Signa, dalla presidentessa della società Sonia Ceccarelli e dal direttore sportivo Daniele Masiani. Tra gli eventi previsti anche l'organizzazione a Lastra a Signa del Campionato Toscano élite-under 23 con il Trofeo Comune sabato 6 giugno, mentre la squadra prenderà parte nel mese di marzo a una trasferta nel Principato di Monaco in Francia e più avanti al Giro dell'Albania. La Tripetetolo nata nel 1978 conferma per l'imminente stagione la squadra dilettanti élite-under 23, con la riconfermata fiducia e collaborazione degli sponsor Fabbri Carrelli Elevatori, Cotto Ref, Ceseco, Gavazzi e I.

