LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | si parte con i quarti dello sprint femminile c’è Miriam Vece

Questa sera, ai campionati europei di ciclismo su pista, si è aperta la sessione dei quarti di finale dello sprint femminile. Miriam Vece è scesa in pista per cercare di qualificarsi alle semifinali. La gara ha preso il via con Emma Finucane, che ha appena stabilito il nuovo record del mondo, e Iana Burlakova, campionessa europea in carica. La competizione si fa sempre più intensa e il pubblico segue con attenzione ogni scatto delle atlete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Inizia la sfida tra Emma Finucane, neo-detentrice del record del Mondo, e Iana Burlakova, campionessa europea uscente. 16.29 Questo il quadro dei quarti di finale dello sprint femminile: Heat 1 Emma Finucane GBR vs Iana Burlakova AIN Heat 2 Sophie Capewell GBR vs Miriam Vece ITA Heat 3 Lea Sophie Friedrich GER vs Hetty van de Wouw NED Heat 4 Alina Lysenko AIN vs Pauline Sophie Grabosch GER 16.28 La spedizione azzurra andrà a caccia di una medaglia anche nell’inseguimento a squadre femminile, dove l’Italia affronterà la Francia per il bronzo. 16.25 L’Italia sarà al via anche nella finale del time trial maschile, dove si sono qualificati entrambi gli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it

